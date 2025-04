Ilrestodelcarlino.it - Le sfide della scuola. Nasce il liceo musicale: "Abbiamo venti iscritti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il fermano è ormai pronto ad avere il suo, se ne parlava da diversi anni, hanno provato a coinvolgerealtri istituti scolastici, oggi ci riesce ilscientifico T.C. Onesti che dal prossimo anno scolastico avrà 20 studenti dell’indirizzo. Grande l’emozione del dirigente Emiliano Giorgi che ha voluto al suo fianco la direttrice dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’amico e tutti i soggetti coinvolti nel territorio, per quello che chiama un nuovo inizio: "Sono emozionato perché si tratta del mio primo incarico come dirigente e assistiamo alla nascita di un nuovo corso. E’ un’ottima notizia, una vittoria per ilscientifico e per tutta la comunità di Fermo, ma anche di Ascoli e Macerata che non hanno questo percorso. Di questi giorni la richiesta di alcuni studenti fermani che facevano i pendolari ad Ancona per l’indirizzo, le famiglie sono disposte a far perdere un anno ai ragazzi per iscriverli qui.