Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 27^ giornata dei gironi B e C.

La Castelfrettese pareggia a Osimo ma vede il traguardo: due punti e sarà Promozione. Il Borghetto vince ancora con l’Ostra, colpo San Biagio a Castelbellino. Terza vittoria di fila per il Borgo Minonna VALLESINA, 10 aprile– Rischia di essere stato uno snodo fondamentale di questa stagione la 27^di. Nel girone B, in particolare, la Castelfrettese vede il traguardo: pur pareggiando per 0-0 contro l’Osimo 2011, si porta a +8 dall’Ostra, sconfitta in casa dalla sua bestia nera, il Borghetto. Con due punti in tre partite i “Frogs” ritornano in Promozione, rendendo di fatto inutile lo scontro diretto all’ultima.In zona play-off il Montemarciano rinsalda il terzo posto vincendo a Santa Maria Nuova, mentre il Marzocca perde contro il Pietralacroce: per gli ultimi due posti validi per gli spareggi rientrano in corsa a pieno titolo, oltre all’Osimo 2011, anche Borghetto e Borgo Minonna, quest’ultima vincente a San Paolo di Jesi.