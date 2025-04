Laspunta.it - Gaeta, “Auroville, primavera di speranza” al Caboto

L’Associazione Confronti ha organizzato il quinto appuntamento della sua 11ª stagione, con un evento che promette di essere un momento di riflessione e ispirazione profonda.Il titolo dell’incontro, “di”, richiama immediatamente l’atmosfera utopica e visionaria di una delle più straordinarie esperienze spirituali e sociali del nostro tempo.Ospite della serata sarà Francesco Villano, giornalista, docente universitario e socio fondatore dell’Associazione Confronti. Villano guiderà il pubblico alla scoperta di, città situata nel Tamil Nadu, in India, nata nel 1968 come esperimento di convivenza umana universale, ispirato agli insegnamenti del filosofo e mistico bengalese Sri Aurobindo e della ricercatrice spirituale francese Mirra Alfassa, conosciuta come la Madre.