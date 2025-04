Ilrestodelcarlino.it - Calcio e basket: i cantieri in campo: "Avanti tutta con il nuovo stadio. Rbr in A1? Sistemeremo il Flaminio"

Era al ‘Romeo Neri’, l’altra sera, a esultare insieme ai 6mila tifosi accorsi per la notte magica delbiancorosso. Jamil Sadegholvaad si sente, prima di tutto, un tifoso del Rimini. Rimini torna a sognare con la vittoria della Coppa Italia. E il sogno non è ancora finito. "È così. Intanto godiamoci questo trofeo. Siamo felici per la vittoria, che premia gli sforzi dei ragazzi, del mister Buscè, della società, dalla presidente Di Salvo. Una vittoria che ci lega alle gioie del passato: 20 anni la promozione in serie B di 20 anni fa, stagione trionfale in cui la squadra vinse anche la Supercoppa". Questo Rimini ora vuole scrivere nuovi e importanti capitoli della sua storia. "La società sta dimostrando serie intenzioni. La Coppa è uno storico risultato. Ma io penso anche a tutti gli investimenti che la società sta facendo, a partire dai lavori per realizzare la cittadella sportiva alla Gaiofana".