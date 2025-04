In Galleria 44 negozi Introiti per 80 milioni

negozio che si affaccerà sulla Galleria Vittorio Emanuele II avrà l’insegna di Montblanc, che si è aggiudicato il bando promosso lo scorso febbraio dal Demanio comunale, per un canone annuo di 950mila euro. La nuova boutique, assegnata a conclusione della procedura di gara – fa sapere il Comune di Milano in una nota – trova sede in una porzione del negozio di Rizzoli, che la storica libreria ha separato dai propri ambienti e riconsegnato all’amministrazione nell’ambito del rinnovo del proprio contratto di concessione. L’unità immobiliare è al piano terra e sull’ammezzato, con una vetrina-ingresso in Galleria, sul braccio principale fra piazza della Scala e l’Ottagono. La divisione dai locali della libreria Rizzoli, che dal 1949 ha sede nel complesso monumentale, è stata autorizzata dal ministero della Cultura lo scorso novembre. Ilgiorno.it - In Galleria 44 negozi. Introiti per 80 milioni Leggi su Ilgiorno.it Il 44esimoo che si affaccerà sullaVittorio Emanuele II avrà l’insegna di Montblanc, che si è aggiudicato il bando promosso lo scorso febbraio dal Demanio comunale, per un canone annuo di 950mila euro. La nuova boutique, assegnata a conclusione della procedura di gara – fa sapere il Comune di Milano in una nota – trova sede in una porzione delo di Rizzoli, che la storica libreria ha separato dai propri ambienti e riconsegnato all’amministrazione nell’ambito del rinnovo del proprio contratto di concessione. L’unità immobiliare è al piano terra e sull’ammezzato, con una vetrina-ingresso in, sul braccio principale fra piazza della Scala e l’Ottagono. La divisione dai locali della libreria Rizzoli, che dal 1949 ha sede nel complesso monumentale, è stata autorizzata dal ministero della Cultura lo scorso novembre.

In Galleria 44 negozi. Introiti per 80 milioni. In Galleria Vittorio Emanuele si cerca il negozio numero 44: bando per lo spazio lasciato dalla Rizzoli. Ne parlano su altre fonti

In Galleria 44 negozi. Introiti per 80 milioni - Il Comune aggiudica un nuovo spazio a Montblanc per 950mila euro all’anno. Sarà in una porzione di Rizzoli. Conte: "Altro passo che valorizza il patrimonio". (ilgiorno.it)

In Galleria Vittorio Emanuele si cerca il negozio numero 44: bando per lo spazio lasciato dalla Rizzoli - Milano – Sarà l’attività commerciale numero 44 con una vetrina con vista ... anche la “verticalizzazione” della Galleria: si sono aggregati ai negozi spazi in più ai piani superiori ... (msn.com)