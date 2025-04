PlayStation Plus Extra e Premium | I Giochi di Aprile 2025

Aprile 2025 per gli abbonati ai piani PlayStation Plus Extra e Premium. La selezione di questo mese spazia da action RPG e sparatutto storici, fino a classici intramontabili, portando esperienze variegate per tutti i gusti. Ecco l'elenco completo dei Giochi in arrivo e le relative date di disponibilità.PlayStation Plus – Gamerbrain.netNovità per gli abbonati Extra e PremiumGli utenti dei due tier superiori dell'abbonamento potranno accedere ai seguenti titoli:Hogwarts Legacy (PS4, PS5)Un action RPG open-world ambientato nel celebre universo di Harry Potter, che permette di esplorare liberamente Hogwarts e i suoi dintorni nel XIX secolo. Personalizzazione del personaggio, magie, lezioni e segreti ti aspettano in una delle avventure più apprezzate degli ultimi anni.

