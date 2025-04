Ilgiorno.it - Al mercato di Melegnano. Capi di lusso contraffatti. Sequestro di 100mila euro

Scarpe, giubbotti, T-shirt e accessori dei più rinomati marchi, da Prada a Louis Vuitton, da Armani a Moncler a Dolce & Gabbana. La polizia locale diha individuato e sequestratodi vestiario, destinati ad essere venduti tra i banchi delcittadino del giovedì e della domenica, per un valore di oltre. Due persone, entrambe di origine straniera, sono state denunciate per contraffazione e ricettazione; una delle due, in particolare, svolgeva la funzione di "grossista", ossia era colui che riforniva gli ambulanti abusivi, incaricati di proporre la merce falsamente griffata ai clienti deldi. Giunta al termine di una lunga attività d’indagine, l’operazione condotta dai "ghisa" locali, sotto la regia del dirigente Antonio Barbato, ha contribuito a lanciare un segnale a chi gestisce questo genere di traffici, ma anche a fare informazione e sensibilizzazione tra i cittadini.