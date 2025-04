Ilgiorno.it - Gestione delle demolizioni. Un aiuto dall’ente camerale

Una serie di webinar gratuiti per ladegli inerti da costruzione e demolizione, una problematica molto sentita in Valtellina e Valchiavenna. La Camera di commercio di Sondrio aderisce infatti all’iniziativa coordinata dalla Camera di Bergamo, attraverso Bergamo Sviluppo con il supporto tecnico-scientifico di Ecocerved, per l’organizzazione di un ciclo di webinar gratuiti dedicati allasostenibile degli inerti da costruzione e demolizione. Si parte il 17 aprile con il primo incontro dedicato alladei rifiuti in campo edile, che approfondisce la normativa di settore e la trasformazione degli scarti in risorse, in linea con i principi dell’economia circolare. In particolare, verranno trattati i rifiuti prodotti nei cantieri, la loro classificazione, gli aspetti tecnici e amministrativi relativi al deposito temporaneo, al trasporto, al recupero e allo smaltimento, il piano didei rifiuti del cantiere, la demolizione selettiva e i Criteri ambientali minimi dell’edilizia (Cam) con una particolare attenzione al settorecostruzioni.