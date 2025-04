Ilrestodelcarlino.it - Carlo e Camilla atterrano al Ridolfi. La visita (blindata) inizia da qui

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

C’è chi ammira i riti regali e chi, invece, li considera superati, ma è difficile che i reali d’Inghilterra lascino indifferenti. Se la Regina Elisabetta era un’icona di stile con i suoi cappellini colorati e l’inconfondibile aplomb, anche Ree la consorteportano con sé il fascino di un regno che, per la nostra consolidata repubblica, assume i tratti di un regno fiabesco: un regno ‘lontano lontano’ che oggi, all’improvviso, si è fatto vicinissimo. Prima dei reali, arriverà a Forlì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: anche lui in partenza da Roma, precederà a Ravenna i sovrani. Si rivedranno dopo ladell’altro giorno al Quirinale. Per il Capo dello Stato italiano non è il primo atterraggio a Forlì, scalo utilizzato anche per le precedenti numerose visite, compresa quella a inizio maggio 2023, quando non toccò Forlì ma andò direttamente a Cesena.