Ilrestodelcarlino.it - Giornata da incubo sulle strade. Da via dei Velini a Sforzacosta, code e disagi per gli automobilisti

Da Villa Potenza a, quella di ieri è stata un’altradi passione per glimaceratesi, cone traffico in tilt. Nella zona di via dei, a complicare la cronica situazione didovuti ai lavori ci si è messo anche il semaforo piazzato in via Due Fonti. Considerando che quest’ultima strada è ormai molto utilizzata da chi deve scendere verso Villa Potenza, in diversi momenti dellacon il semaforo rosso si sono create lunghe, che hanno avuto ripercussioni anche in via dei. Il traffico è rimasto bloccato in più occasioni, in particolare attorno alle 19. Singolare, poi, la situazione che nel corso dellahanno sperimentato gliche da Villa Potenza hanno cercato di imboccare via dei: a "regolare" il traffico, infatti, invece dei classici movieri, c’era un furgone dell’Apm fermo in mezzo alla carreggiata con le quattro frecce.