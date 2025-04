Ilgiorno.it - Il progetto di Gaia con Candela: "Basta con fuorisaloni vetrina c’è voglia di ciò che sa di casa"

Leggi su Ilgiorno.it

C’era una volta il "Bahama Mama", il primo beauty concept store milanese, colorato, alternativo, divenuto presto un luogo di sperimentazione estetica, un contenitore di bellezza e benessere che, con il tempo, ha prodotto altro. Bisogna cominciare da qui per capire la storia e la evoluzione diVenuti, interior design. Firenze, la città in cui è nata da mamma arredatrice e papà designer di scarpe e Milano la città in cui vive e lavora, assorbendone tutta l’energia. Raccontaci un po’ di te, moda e design, da dove cominciamo? "Ho respirato creatività infin da bambina, e dopo gli studi il mio percorso inizia, in realtà, dal mondo della moda. Il Bahama Mama, il punto di partenza, era il mio terreno di evoluzione, cambiava estetica ogni volta che mi girava qualcosa di nuovo per la testa".