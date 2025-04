Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | qual è la situazione

Leggi su Funweek.it

Aggiornamento 10 aprile 2025In questi giorni alladeigiapponesi offre uno spettacolo davvero unico e variegato.Laè mista: alcuni alberi sono ormai sfioriti e mostrano già le prime foglie verdi, altri stanno cominciando a perdere i petali, ma ce ne sono ancora molti in piena, con i rami carichi di fiori rosa. In più, un paio di alberi devono ancora sbocciare, regalando la promessa di nuovi colori nei prossimi giorni.Proprio per questo, è il momento migliore per visitare il: si possono ammirare tutte le fasi dellain un colpo solo.Consigliamo di portare con sé un plaid, sdraiarsi sul prato e magari organizzare un picnic per godersi la giornata in tranquillità. L’importante è ricordarsi sempre di ripulire tutto prima di andare via, per rispettare la natura e preservare la bellezza di questo angolo incantato di Roma.