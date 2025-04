Ricercato lavorava in nero Arrestato

Arrestato un uomo di origini marocchine. Nei confronti del manovale pendeva un ordine di cattura in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Monza lo scorso anno in quanto ritenuto coinvolto in un traffico di droga. Gli agenti della Polizia locale lo hanno sorpreso mentre stava lavorando con un martello pneumatico da demolizione in un cantiere edile. Lui è stato accompagnato al carcere di Pavia. Il titolare dell'impresa è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ilgiorno.it - Ricercato lavorava in nero. Arrestato Leggi su Ilgiorno.it Controllando gli operai occupati in un cantiere edile in città, gli agenti della Polizia locale hanno identificato ed arrestato un uomo di origini marocchine.

