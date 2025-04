Ilrestodelcarlino.it - L’oasi felina funziona e diventa un modello da imitare e replicare

di Fermo è una realtà bella, un luogo dove si curano una media di 70 gatti, dove si curano i mici malati, dove chi vuole adotta un gatto e ne fa il compagno per una vita. Una realtà che da quattro anni viene curata dall’associazione Zampe & code felici, in convenzione con il comune di Fermo, Martina Brandimarti spiega che nei giorni scorsi la realtà fermana è stata contattata dal comune di Pescara che ha bisogno di mettere in piedi un gattile simile: "Sono passati di qui alcuniri del comune e esponenti della giunta, per capire come ci siamo organizzati. Ci hanno detto di aver cercato su internet le realtà che fossero strutturate in questo senso e ci siamo sentiti tutti molto orgogliosi. Vuole dire che tutto il lavoro fatto, i sacrifici, l’impegno, l’amore per i gatti che ci mettiamo è in qualche modo riconosciuto anche fuori territorio".