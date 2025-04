Ilgiorno.it - San Giuliano, assalto fallito. Commando in azione nell’azienda di logistica. Fiamme per scappare

Torna inla banda delle logistiche. Alle 5 di ieri mattina undi circa 15 persone ha tentato l’alla Td Synnex, azienda che distribuisce materiale elettronico, con sede al civico 65 di via Tolstoj, alla periferia di San. Dopo averle posizionate di traverso nelle strade adiacenti la ditta, i malviventi hanno dato fuoco a sei auto, rubate in precedenza, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e avere più tempo per mettere a segno il loro piano. Quindi hanno usato una ruspa per aprirsi un varco nella recinzione esterna, che in effetti risulta divelta in un punto, lungo il perimetro laterale. Sono entrati in 15, alcuni a bordo di auto che sarebbero servite per caricare il bottino: pc, telefonini e altre apparecchiature informatiche di pregio. In quel momento all’interno dell’azienda c’era una guardia dell’Italpol, incaricata di sorvegliare l’area.