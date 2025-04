Lo psicologo Lancini | La madre che copre il figlio dopo il femminicidio non lo protegge pensa a sé stessa

psicologo Matteo Lancini dice che Nosr Manlapaz non è una mamma iperprotettiva. La donna che ha aiutato il figlio Mark Samson a lavare la stanza e a occultare il cadavere di Ilaria Sula è «una persona che pensa a sé stessa». Anche se, concede, «all’inizio una madre può avere l’istinto di proteggere». Nell’intervista che rilascia oggi a Filippo Femia per la Stampa Lancini spiega che «quando si commette un femminicidio o un omicidio, l’unica speranza per avere ancora un barlume di futuro è subire una condanna legislativa rigorosa. Quella che forse, dico forse, può consentirti ancora di vivere e non suicidarti. Il caso di Erika Di Nardo ne è una testimonianza. La funzione genitoriale sana impone di accettare la giustizia e la condanna di un figlio, provando comunque a stargli accanto negli anni successivi». Leggi su Open.online LoMatteodice che Nosr Manlapaz non è una mamma iperprotettiva. La donna che ha aiutato ilMark Samson a lavare la stanza e a occultare il cadavere di Ilaria Sula è «una persona chea sé». Anche se, concede, «all’inizio unapuò avere l’istinto dire». Nell’intervista che rilascia oggi a Filippo Femia per la Stampaspiega che «quando si commette uno un omicidio, l’unica speranza per avere ancora un barlume di futuro è subire una condanna legislativa rigorosa. Quella che forse, dico forse, può consentirti ancora di vivere e non suicidarti. Il caso di Erika Di Nardo ne è una testimonianza. La funzione genitoriale sana impone di accettare la giustizia e la condanna di un, provando comunque a stargli accanto negli anni successivi».

