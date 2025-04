Arezzo corsaro a Pescara nel recupero aggancia gli adriatici al quarto posto

Pescara – Arezzo 0-1Pescara: Plizzari, Pierozzi (72' Moruzzi), Borsco, Crialese, Letizia, Valzania, Squizzato (72' Kraja), Dagasso, Merola, Alberti (60' Tonin), Cangiano (66' Ferraris). A disp.: Saio, Profera, Meazzi, Bentivegna, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Isufi, Lancini. All.: BaldiniArezzo: Trombini, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Mawuli (46'st Settembrini), Guccione, Dezi (61' Chierico), Pattarello (84' Gigli), Ravasio (77' Capello), Tavernelli. A disp.: Galli, Borra, Montini, Ogunseye, Fiore, Lazzarini, Damiani, Santoro, Bigi, Coccia. All.: BucchiARBITRO: Luongo di Frattamaggiore (Gentile di Isernia e Roncari di Vicenza)RETI: 92' TavernelliNOTE: Espulsi l'allenatore Baldini all'86' e Letizia al 90'. Amminiti Letizia, Pattarello, Mawuli, Brosco, Alberti, Renzi, Gilli.

