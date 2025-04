Premio i giovani artisti | Artigiani del futuro

giovani talenti creativi a livello planetario. La giuria del SaloneSatellite Award, presieduta da Paola Antonelli, curatrice del settore architettura e design del MoMa, ha scelto i quattro progetti vincitori, fra gli oltre 130 candidati della quattordicesima edizione del Premio che era focalizzata sul saper fare artigianale. Il primo Premio è andato a Kazuki Nagasawa dello studio giapponese Super Rat per Utsuwa-Juhi Series, vasi e contenitori che reinterpretano l'artigianato giapponese che preserva storia e cultura, utilizzando la corteccia come materiale principe e tecniche di tintura tradizionali, per creare forme diverse e ridurre l'impatto della produzione. Il secondo Premio va all'olandese Luis Marie per Plissade, uno schermo interamente tessile, irrigidito senza leganti o adesivi, che reinventa le tradizionali tecniche di plissettatura per un divisorio ondulato autoportante, che apre nuove possibilità per i tessili per la casa.

