Il Movimento 5 Stelle vuole portare l’ambasciatore russo ed Elon Musk a parlare in Senato

Movimento 5 Stelle ha chiesto di ascoltare l'ambasciatore russo in Italia, nell'ambito dell'approfondimento condotto in Senato sulle interferenze straniere in Europa. Una richiesta destinata a suscitare polemiche, per il rischio di offrire un palcoscenico alla propaganda russa. Ma i pentastellati rivendicano la scelta, sostenendo la necessità di confrontarsi con tutti i soggetti capaci di condizionare le democrazie europee, compreso Elon Musk. Leggi su Fanpage.it Ilha chiesto di ascoltare l'ambasciatorein Italia, nell'ambito dell'approfondimento condotto insulle interferenze straniere in Europa. Una richiesta destinata a suscitare polemiche, per il rischio di offrire un palcoscenico alla propaganda russa. Ma i pentastellati rivendicano la scelta, sostenendo la necessità di confrontarsi con tutti i soggetti capaci di condizionare le democrazie europee, compreso

