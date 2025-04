Ilgiorno.it - Il Magnete del quartiere . Adriano

Oliva In via107, ha preso vita uno spazio polifunzionale che genera cultura e comunità.nasce grazie al bando “Spazi in trasformazione“ promosso da Fondazione Cariplo, ma soprattutto grazie alla caparbietà di chi in questoci crede davvero. Per anni, ilè stato considerato una terra di mezzo, urbanisticamente isolata, priva di punti di riferimento. Oggi, grazie a, sta diventando un laboratorio urbano a cielo aperto, dove la cultura è lo strumento per ricucire le distanze. I 420 metri quadri diospitano laboratori, incontri, spettacoli teatrali, progetti per bambini, corsi di formazione e momenti conviviali. Ma più del calendario eventi, a colpire è lo spirito che si respira dentro questo spazio: accogliente, plurale, attento.