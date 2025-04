Ilgiorno.it - Un copione consolidato almeno da quattro anni

Auto rubate, messe di traverso e date alle fiamme per sbarrare le vie di comunicazione; strade cosparse di chiodi a tre punte, per rallentare ulteriormente l’arrivo delle forze dell’ordine; furgoni e altri mezzi usati come teste d’ariete per sfondare cancellate e recinzioni. Ormai da alcuni, è unquello usato per gli assalti alle logistiche. Uno dei primi colpi in questo senso si è registrato nel luglio 2021 a Tribiano, ai ddi Asendia: nel bottino sono finiti cellulari e altre apparecchiature tecnologiche. Razzie simili anche a Settala, Liscate e Albairate, mentre alla Esprinet di Cambiago, nel giugno del 2023, a respingere l’attacco dei rapinatori sono state due guardie armate in servizio nel polo logistico. I vigilantes hanno resistito agli urti dei furgoni usati come ariete contro i cancelli dell’azienda; uno dei due ha anche esploso in aria alcuni colpi di pistola per mettere in fuga il commando, rimasto a bocca asciutta.