Oltre l’Atp qui vince la passione La Brianza del tennis avanti tutta

tennis Ceriano ha spazzato via lo Sportrend di Melzo. Risultato in cassaforte già dopo i singolari, con Giorgia Russo e Bianca Franchi che hanno concesso solamente un game alle rispettive avversarie, Martina Azzoni e Alice Trangoni mentre è stato di 6-1 6-2 il punteggio del successo di Ilaria Pennati su Emma Prisco. Il match di doppio non è stato disputato a causa di un infortunio accusato da una giocatrice dello Sportrend. "Essere favorite non basta, la superiorità va dimostrata sul campo e il nostro è stato davvero un bel successo", spiega capitan Basilico. Ilgiorno.it - Oltre l’Atp, qui vince la passione. La Brianza del tennis avanti tutta Leggi su Ilgiorno.it Le vittorie di Agrate, Cesano e Bellusco in campo maschile e quella quanto mai netta di Ceriano Laghetto in campo femminile hanno caratterizzato la prima tornata di incontri in serie C. Spicca senza dubbio il netto 4-0 con cui il ClubCeriano ha spazzato via lo Sportrend di Melzo. Risultato in cassaforte già dopo i singolari, con Giorgia Russo e Bianca Franchi che hanno concesso solamente un game alle rispettive avversarie, Martina Azzoni e Alice Trangoni mentre è stato di 6-1 6-2 il punteggio del successo di Ilaria Pennati su Emma Prisco. Il match di doppio non è stato disputato a causa di un infortunio accusato da una giocatrice dello Sportrend. "Essere favorite non basta, la superiorità va dimostrata sul campo e il nostro è stato davvero un bel successo", spiega capitan Basilico.

