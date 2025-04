Ilrestodelcarlino.it - Giovani artisti in bella mostra. Ecco lo spazio per gli under 35

La Fondazione Paese di Don Camillo e Peppone di Brescello apre un nuovoespositivo nel locale sistema museale. Si tratta di un ambiente dedicato agli35, per offrire l’opportunità di esporre opere in un contesto prestigioso, frequentato anche dai numerosi turisti che ogni anno visitano il paese. Il nuovoinaugura sabato 12 aprile con la"La Poesia del Surreale" di Matilde Fantuzzi, giovane fotografa di 24 anni cresciuta a Brescello e che attualmente vive a Firenze, dove ha conseguito una laurea in Fotografia e New Media presso la Fondazione Studio Marangoni. "La Poesia del Surreale" riassume in un’unica frase il tipo di immagini che Matilde mette in atto: una fotografia messa in scena, costruita, con elementi surreali e onirici ma con temi estremamente reali, di cui l’artista è per la maggior parte soggetto e oggetto.