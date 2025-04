Torino-Juventus 1-1 | Punti salienti | Derby della mole termina tutto quadrato | Serie A 2024 25

Derby della talpa in Serie A si è conclusa in un sorteggio. Tutta l’azione è arrivata nel primo tempo mentre la Juve ha preso il comando dopo 8 minuti .Guarda questo video su YoutubeL'articolo Torino-Juventus 1-1 Punti salienti Derby della mole termina tutto quadrato Serie A 2024/25 proviene da JustCalcio.com. Leggi su Justcalcio.com Il 160 °talpa inA si è conclusa in un sorteggio. Tutta l’azione è arrivata nel primo tempo mentre la Juve ha preso il comando dopo 8 minuti .Guarda questo video su YoutubeL'articolo1-1/25 proviene da JustCalcio.com.

Under 16, Torino-Juventus 1-1: derby alla pari, il gol di Ramondetti vale un punto. Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN. Serie A, 3 pareggi nel pomeriggio. La Lazio vince a Bergamo. Roma-Juventus 1-1. VIDEO. Serie A, Bologna-Napoli: al Dall'Ara è 1 a 1 e l'Inter ringrazia - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 00:42. Serie A 2024/25 - Torino - Juventus 1-1 - Video. Torino-Juventus 1-1, le pagelle: bene Ricci e Vlasic, Koop delude. Ne parlano su altre fonti

Under 16, Torino-Juventus 1-1: derby alla pari, il gol Ramondetti vale un punto - 1-0 Torino e quarta rete in campionato per il capitano granata. La Juventus, inferocita, va all'attacco mandando due volte in affanno i granata. L'ultima occasione e la possibilità del 2-0 è ancora ... (toronews.net)

Juventus, Tudor: "La strada è giusta, volevamo più vincerla noi. Ecco perché sono venuto a Torino in macchina" - L`allenatore della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sull`1-1. Avete ... (msn.com)

Serie A, Roma-Juventus 1-1. Locatelli illumina, ma non basta: gol e highlights - Finisce in parità una delle sfide più attese di questo turno di Serie A. All’Olimpico, Roma e Juventus danno vita a un match frizzante, intenso e combattuto, che termina con un 1-1 ricco di spunti. Ai ... (torinotoday.it)