Ilgiorno.it - Salute e performance “ai raggi X“. Campioni e atleti della domenica. Ecco l’ospedale degli sportivi

Sui campi del Villa Reale Tennis i singolari e i doppi. Ma dietro le quinte dell’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 c’è una squadra che prepara e ’coccola’ i. Sono i medici e i fisioterapistiIstituti Clinici Zucchi di Monza, parte del Gruppo San Donato. Una realtà che lega il suo nome anche allo sport, come sottolinea Renato Cerioli, amministratore delegatoIstituti Clinici Zucchi. Il vostro legame con il torneo da dove nasce?"La nostra realtà ospedaliera, che ha oltre 110 anni di storia nella città di Monza, fa parte di un grande gruppo. Siamo sempre stati molto vicini a qualunque tipo di iniziativa che la città di Monza esprime. Per nostra cultura, tradizione e attività, lo sport è sempre al centro e quindi questa iniziativa, la prima volta di un ATP Challenger a Monza secondo me era perfetta per dare il nostro contributo".