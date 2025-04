Calvarese | “Un arbitro non può avere una vita come gli altri Minacce fisiche anche ad alti livelli”

Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha parlato nell'intervista a Fanpage.it della scelta degli attuali fischietti, Guida e Maresca, di non dirigere le partite del Napoli. "Un arbitro vive pressioni non solo mediatiche ma anche fisiche; è accaduto che arbitri anche di alto livello abbiano ricevuto Minacce personali". Leggi su Fanpage.it Gianpaolo, exdi Serie A, ha parlato nell'intervista a Fanpage.it della scelta degli attuali fischietti, Guida e Maresca, di non dirigere le partite del Napoli. "Unvive pressioni non solo mediatiche ma; è accaduto che arbitridi alto livello abbiano ricevutopersonali".

