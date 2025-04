Salvata dalla compagna di stanza Botte insulti e abusi sessuali condannato il marito-padrone

Salvata dalle violenze tra le mura di casa e ieri la parola di un giudice ha sanzionato quelle condotte con una condanna severa. Si è concluso con una sentenza di quattro anni e quattro mesi di reclusione il processo (in rito abbreviato) che vedeva alla sbarra il marito di una venticinquenne pachistana, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Il verdetto del giudice dell'udienza preliminare Silvia Marini ha superato la richiesta della procura, che si era fermata a quattro anni e due mesi. È la prima verità giudiziaria su una storia di abusi tra le mura domestiche iniziata con l'arrivo a Ferrara della giovane dopo un matrimonio combinato con quello che si sarebbe rivelato un marito-padrone. Non appena ha messo piede in quella casa – questo il racconto della 25enne, parte civile con l'avvocato Sara Bruno – la sua vita si è trasformata in un incubo.

