Spaccate alle auto, coppia condannata.

Otto mesi con rito abbreviato, niente attenuanti generiche: una pena più alta di quella chiesta dal pm. È la condanna decisa ieri per Gladion Bitri, 41 anni, nato in Albania e senza fissa dimora e Rosita Del Gatto, 46enne residente a Carpi: il giudice Luigi Tirone li ha ritenuti responsabili di tentato furto sucon l’aggravante della violenza sulle cose; il pm aveva chiesto due mesi. Bitri è difeso dall’avvocato Stefania Cocconi (ieri sostituto dall’avvocato Mara Greco); Del Gatto all’avvocato Massimo Viappiani (in sua vece l’avvocato Nicola Gualdi). I carabinieri avevano notato il 29 marzo due persone che corrispondevanodescrizioni avute sui potenziali ladri uscire da un hotel in via Turri e andare a piedi verso via Emilia Ospizio, in direzione via Paradisi versoparcheggiate.