Operaio 47enne della ditta romana Salcef investito e ucciso da un treno, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano intorno alle 4.30 del 4 ottobre scorso. Sono Quattro le persone indagate, con l’accusa di omicidio colposo, dal pm Luca Venturi della Procura di Bologna: si tratta di due dipendenti della ditta Salcef, uno di Rfi, responsabili del cantiere e della sicurezza del sito e una dirigente di Ferrovie. Poco prima dell’incidente, Franzini era impegnato al lavoro insieme ad una quindicina di colleghi della stessa azienda, all’interno del cantiere che interessava l’intero fascio di binari della stazione di San Giorgio. Le indagini avrebbero accertato come quella notte si diede il via alla riapertura del traffico ferroviario circa un quarto d’ora prima dell’orario previsto, e mentre le persone erano ancora presenti. Ilrestodelcarlino.it - Operaio travolto dall’Intercity. Quattro indagati verso il processo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Chiuse le indagini sulla morte di Attilio Franzini, originario di Formia, l’47enne della ditta romana Salcef investito e ucciso da un treno, nei pressi della stazione di San Giorgio di Piano intorno alle 4.30 del 4 ottobre scorso. Sonole persone indagate, con l’accusa di omicidio colposo, dal pm Luca Venturi della Procura di Bologna: si tratta di due dipendenti della ditta Salcef, uno di Rfi, responsabili del cantiere e della sicurezza del sito e una dirigente di Ferrovie. Poco prima dell’incidente, Franzini era impegnato al lavoro insieme ad una quindicina di colleghi della stessa azienda, all’interno del cantiere che interessava l’intero fascio di binari della stazione di San Giorgio. Le indagini avrebbero accertato come quella notte si diede il via alla riapertura del traffico ferroviario circa un quarto d’ora prima dell’orario previsto, e mentre le persone erano ancora presenti.

