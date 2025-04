Ilrestodelcarlino.it - Bollette quadruplicate a due anziani: "Contratto attivato per errore, ora rischiano il distacco del gas"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cercano tariffe agevolate per la fornitura di gas e si ritrovano con una maxi bolletta. È la storia del 77enne Antonio Fortucci e sua moglie Maria Luisa Romaldi, che risiedono a Cingoli, nella frazione di Villa Pozzo. A raccontare la vicenda nel dettaglio sono i figli Romualdo (che vive negli Stati Uniti) e Giorgia. "Sta causando gravi difficoltà ai nostri genitori – spiegano – e, da quello che sappiamo, anche altre famiglie hanno dovuto affrontare la stessa problematica. Quindi vogliamo portarla alla luce affinché si trovi quanto prima una soluzione. A fine ottobre nostro padre si è recato all’ufficio postale per richiedere undi fornitura gas agevolato per persone vulnerabili. L’intento era semplicemente contenere i costi per due abitazioni adiacenti, in via Villa Pozzo 69 e 71".