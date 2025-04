Parkinson malattia e ricerca della cura Un dibattito con medici ed esperti

della casa di riposo 'Zangheri' di via Andrelini verrà celebrata la giornata mondiale del Parkinson. L'evento, organizzato da Nuova Civiltà delle Macchine, Auser e Rete Magica, prevede un incontro dal titolo: 'Conoscere la malattia di Parkinson, dalla ricerca alla cura'. Conduce: Walter Neri, neurologo, referente scientifico dell'associazione 'La Rete Magica'. Interverranno Roberto Camporesi e Maris Senzani Pezzi. Relatore, Franco Valzania, direttore del Centro disturbi del movimento dell'Ausl di Reggio Emilia. Interverrà: Valentina Servidio, psicologa e coordinatrice attività progettuali della Rete Magica, sul tema: 'Rafforzare la mente, migliorare la vita: il Potenziamento Cognitivo per le persone con Parkinson'.

Malattia di Parkinson: nuovo studio sulla malattia giovanile. Dalla ricerca europea svolta nella cura del Parkinson: al via la prima sperimentazione clinica con cellule staminali embrionali. Centro di riferimento per il morbo di Parkinson e le malattie extrapiramidali. Parkinson, nuove speranze di cura dalle staminali: primi trapianti di neuroni in Europa. Tre scoperte rivoluzionarie per curare il morbo di Alzheimer e il Parkinson. Staminali “su misura”, la cura personalizzata per il Parkinson. Ne parlano su altre fonti

