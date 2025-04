Ilgiornale.it - Gli Usa puntano sul sistema LRHW: cosa può fare il nuovo missile ipersonico

Leggi su Ilgiornale.it

Il prossimo lancio del Long-Range Hypersonic Weapon mira a rappresentare un avanzamento tecnologico critico per l'Esercito degli Stati Uniti, concepito per migliorare le capacità di manovra e reattività in scenari di conflitto ad alta intensità