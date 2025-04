Ilrestodelcarlino.it - Il ricordo dello zio: "Era un bravo ragazzo. Solare e altruista"

Raccapriccio, incredulità e profondo cordoglio nei confronti dei famigliari. Sono i sentimenti che accomunavano le diverse persone che abbiamo interpellato ieri a Longastrino. Nessuna delle persone fermate a caso nel paese situato ‘a cavallo’ tra la provincia di Ferrara (territorio comunale di Argenta) e quella di Ravenna (di Alfonsine), ha tuttavia voluto rilasciare dichiarazioni o anche solo un semplice, preferendo rispettare l’enorme dolore di Sandra e Gabriele, ossia i genitori del 38enne. "Ho già parlato con i giornalisti ieri sera (martedì, ndr) – ha precisato Giovanni Coatti, zio di Alessandro, uscendo dalla propria abitazione situata in via Bassa, nella parte romagnola del paese – e non ho davvero altro da aggiungere. Ciò che hanno riportato oggi i giornali risponde al vero.