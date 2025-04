Ilrestodelcarlino.it - Il circolo culturale compie 25 anni

Al via il 25esimo anno sociale delMarotta presieduto da Ersilia Riccardi, che per oggi ha programmato, alla sala convegni della Croce Rossa, l’incontro pubblico ‘Viaggio nell’arte: Federico e Lorenzo tra congiure e simboli’. Saranno due storiche dell’arte, Sara Bacchiocchi e Angela Rovinelli, a raccontare una coinvolgente storia che risale all’aprile 1478 quando la scacchiera geopolitica italiana trema tra intrighi e complotti. Una ricchissima famiglia fiorentina ordisce un assassinio ai ddella casata rivale, al grido di ‘Libertà!’. Ma chi trama nell’ombra? Lo scopriremo insieme alle due storiche in un viaggio attraverso simboli nascosti in dipinti famosi come ‘La Madonna di Senigallia’ di Piero Della Francesca, ‘La Primavera’ di Sandro Botticelli e il ‘Giudizio Universale’ di Michelangelo Buonarroti.