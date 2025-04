Ilrestodelcarlino.it - Indagata una dipendente di banca: "Si mostrava gentile e premurosa. Spariti migliaia di euro dal conto"

Fingendosi interessata alla salute dei suoi cari e mostrandosi sempre molto ‘accogliente’, attenta, le avrebbe sottratto tra una chiacchierata e l’altra e per anni denaro dalcorrente arrivando a procurarle un danno, tra i soldi ‘intascati’ e conseguenze lavorative – secondo la denuncia della vittima – fino a 150mila. Non parliamo di sottrazioni casuali ma di quelli che sembrano colpi studiati ad hoc, approfittando della fiducia riposta in lei dalla cliente. A rischiare infatti il processo con l’accusa di appropriazione indebita – si attende ora il decreto di citazione a giudizio – è una 44enne residente nel Reggiano cassiera in un istituto di credito sempre nella vicina provincia. Secondo le accuse della procura reggiana, a seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri, avrebbe ‘depredato’ ilcorrente di una nota imprenditrice modenese.