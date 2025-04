Ilgiorno.it - Note col tema di Schindler’s List

Un appuntamento da non perdere questo sabato, alle 20.30, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria delle Grazie a Paniga, nel Comune di Morbegno. L’Orchestra da camera valtellinese, in collaborazione con la Scuola civica di musica Claudio Monteverdi della città del Bitto, parla, non a caso, di "un concerto imperdibile". Protagonista della serata sarà la giovane formazione cameristica composta da 20 archi (violini, viole, violoncelli e contrabbassi), "una realtà in crescita nel panorama musicale della provincia", spiegano i musicisti. Dopo l’esordio del giugno 2021 a Sondrio, il progetto – frutto di un’azione formativa, didattica e artistica svolta con tenacia e professionalità in oltre trent’anni di attività da parte della Civica scuola di musica della provincia di Sondrio e dalla "Claudio Monteverdi" – continua al meglio.