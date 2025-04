Ilgiorno.it - Fabbrica del Vapore: "Così diamo voce al talento delle donne"

Mentre al Salone del Mobile, terzo giorno, si mette in mostra il meglio della produzione del Made in Italy, in città, alladelper la Design week trionfa ilprogettiste, di ieri e di oggi. A curare l’esposizione, Reveal Progetti e prototipi inediti didesigner (sino al 13 aprile, realizzata da InsulaRose) è Anty Pansera, storica del design, Compasso d’Oro alla carriera nel 2020, presidente dell’asssociazione DcomeDesign. Tappa obbligata al Fuorisalone.lei lo preferisce al Salone? "Senza il Salone del Mobile non esisterebbe il Fuorisalone. Farei però alcuni aggiustamenti, per l’uno e l’altro". Quali? "Più eventi di qualità per il Fuorisalone e una biennalità più spinta per il Salone, non sempre ogni due anni si riesce a fare ricerca e a proporre cose nuove".