Sarno Display e la lotta al gender gap

, campione dialgap: nell’azienda degli espositori di Carnate, Gruppo Gatto Astucci, il 59 per cento è donna. "La parità di genere per noi non è un obiettivo, è pensata per essere un diritto fondamentale - spiega Maria Larese Filon, presidente del Comitato interno che si occupa della tema -. Insieme ci impegniamo a costruire un futuro in cui ogni talento, indipendentemente dal genere, abbia l’opportunità di brillare e contribuire lavorando nell’atmosfera più serena e positiva possibile". "Continueremo a investire in formazione – aggiunge - politiche di reclutamento inclusivo e iniziative che supportino lo sviluppo professionale di tutti i nostri dipendenti". Soddisfatto anche il direttore Cristian Paravano (nella foto): "Con una popolazione aziendale ben bilanciata, il nostro impegno è quello di promuovere in modo trasparente una rappresentanza e un trattamento equi per trarre dalla diversità l’energia per competere in un mercato sempre più complesso".