’Bell’Italia’ i piatti regionali in piazza

Da domani a domenica, Confesercenti Ravenna-Cesena e la ditta di organizzazione eventi DB Solution con l’avvio di “Bell’Italia” accompagneranno il pubblico e gli esperti, i giornalisti e gli appassionati in un viaggio alla scoperta della cultura enogastronomica delle tradizioni culinarie e alimentari di ogni città italiana. La Mostra Mercato gastronomica conquista quest’anno la sua decima edizione a Ravenna: un percorso sensoriale iniziato nel 2016, alla scoperta dei sapori dei prodotti tipici provenienti da tutte le regioni d’Italia, che non si è interrotto nemmeno durante la pandemia.del Popolo si trasformerà, dalle ore 9 alle ore 20, in un “unico, grande salone del gusto”, con il pubblico protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che custodisce la produzione agro alimentare italiana.