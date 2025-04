Ilgiorno.it - OperAttiva si ritira. "Motivi personali del candidato sindaco"

Leggi su Ilgiorno.it

Mattia Armelloni,della listasostenuta da Civici democratici per Opera, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra fa un passo indietro e sidalla corsa alla carica diper Opera. "Con dispiacere e rammarico comunichiamo il ritiro didalla competizione elettorale - si legge in una nota -. Purtroppo, il nostro, perseri e gravi, ha dovutore la propria candidatura e non potrà più sostenere il nostro progetto. Noi crediamo nel valore delle persone e nella serietà delle idee. Per questo motivo, non cercheremo un nuovoin tutta fretta: le persone non si sostituiscono come fossero numeri, e non ci interessa mettere insieme soluzioni raffazzonate solo per esserci. Ci prenderemo il tempo necessario per individuare la persona giusta che possa credere nel progetto politico die portarlo avanti con convinzione".