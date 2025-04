Ilfoglio.it - Gli avversari dell'America si addestrano sotto al naso di Trump

Leggi su Ilfoglio.it

La base militare di Jasionka, in Polonia, si trova a ottanta chilometri dal confine con l’Ucraina. Dal febbraio del 2022 si è trasformata in un punto logistico fondamentale per coordinare gli aiuti. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti