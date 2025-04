Laspunta.it - Frosinone, UGL Metalmeccanici ricevuti in Prefettura

L’UGLdia colloquio con laper parlare delle tante emergenze sociali e occupazionali che sono aperte da tempo sull’intero territorio provinciale.La delegazione composta dal Segretario Provinciale Gerardo Minotti, da Paolo Zeppieri e Marco Onorati ha incontrato i funzionari di Palazzo del Governo di Piazza della Libertà, per chiederne un intervento. “Abbiamo richiesto e ottenuto un incontro in– spiega il Segretario Minotti – per parlare con gli esponenti del governo sul territorio, dell’emergenza sociale che si sta creando, a causa delle troppe crisi che si sono aperte nella nostra provincia.“C’è una cassa integrazione che incide in maniera enorme nel comparto metalmeccanico e coinvolge migliaia di lavoratori e famiglie sempre più in difficoltà.