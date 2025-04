Ilgiorno.it - Zibido, sosta selvaggia sulla Ss 35. Avviato il cantiere per impedirla

Leggi su Ilgiorno.it

Stop alungo la carreggiata della Ss 35 dei Giovi. Su sollecitazione dell’amministrazione comunale, i tecnici di Città Metropolitana hanno iniziato oggi l’intervento di posizionamento dei delineatori di carreggiata lungo la provinciale ex SS35. Sono stati installati in accordo con la polizia locale che, nei mesi scorsi, ha eseguito un sopralluogo sul posto per definire nel dettaglio l’intervento da eseguire. "Una sinergia importante con Città Metropolitana - sottolinea la sindaca Sonia Belloli - con la quale abbiamo delle interlocuzioni aperte anche per altri lavori che richiedono investimenti più ingenti, ma fondamentali per aumentare la sicurezza sia dei veicoli sia dei pedoni". Diverse volte la polizia locale era intervenuta sanzionando i veicoli che parcheggiavano lungo la provinciale all’altezza di Badile.