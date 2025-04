Carancini e le liste di presa in carico | Ora Acquaroli nasconde i numeri

Acquaroli nasconde i numeri delle liste di presa in carico. Mi è stato negato il diritto di accesso agli atti. Ed è un fatto grave". Il consigliere regionale Pd Romano Carancini ha denunciato il fatto al garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli, ha inviato una segnalazione al ministero della salute e porterà, al consiglio regionale di martedì prossimo, un'interrogazione urgente su questo. "Volevo porre l'attenzione sulle dichiarazioni del governatore e del vicepresidente Filippo Saltamartini – spiega l'ex sindaco – quando parlano di miglioramento delle liste di attesa. I numeri che dichiarano sono parziali, perché non contengono le prestazioni non effettuate né le liste di presa in carico. Così, per avere numeri precisi, il 27 marzo ho richiesto l'accesso agli atti".

