Ilgiorno.it - Tutte in bicicletta. Donne straniere a lezione con la Fiab

Una forma di solidarietà traconsolidata in città è rappresentata dai corsi di insegnamento gratuito all’uso della. Un corso a cui si impegnanoMonza in Bici, l’associazione Arcodonna, il Centro islamico di Monza e il centro Cascina Cantalupo, con un lavoro di squadra che va dal reclutamento delleche vogliono imparare allo svolgimento delle lezioni. Comincia domani il primo corso di quest’anno, dalle 10 alle 12 all’oratorio Frassati di Cederna, per proseguire con altre 5 lezioni - sempre di venerdì -, tra il 9, 16, 23, 30 maggio e il 6 giugno. "Sono corsi in cui intercettiamo in genere dalle 10 alle 14– racconta Saveria Fontana, presidente diMonza in Bici –, non troppe perché il rapporto di insegnamento è quasi di 1 a 1. In genere sono le prime lezioni a essere determinanti per l’apprendimento, poi si inizia ad andare in autonomia.