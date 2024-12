Ilnapolista.it - Boban strapazza Inzaghi dopo la sconfitta: «Questa non è la tua Inter, loro volevano vincere, voi pareggiare»

Leggi su Ilnapolista.it

L’fa un doppio passo indietro nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions: incassa la primanel gruppo. È stata una serata da dimenticare per l’di Simone, considerando lain Champions contro il Bayer Leverkusen e poi il cambio di programma inatteso e la notte in Germania causa di un guasto tecnico all’aereo.Nel post partita ci ha pensatoa gettare acqua sul fuoco dagli studi di Sky durante l’vista di Simone:«non è la tua, come mai?»Pronta la risposta del tecnico:«Abbiamo fatto troppo poco, dovevamo mettere più qualità»Leggi anche:: «Mi risulta difficile dire la favorita per lo scudetto, in campionato ci manca la continuità della Champions»ha incalzato: «non è un disastro, ma serve da insegnamento perché l’deve fare sempre l’