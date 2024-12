Oasport.it - ATP Adelaide 2025, svelata l’entry list: Lorenzo Musetti uno dei big più attesi, ci sarà anche un altro italiano

Da lunedì 6 a sabato 11 gennaio andrà in scena l’International, un torneo ATP di categoria 250 in programma la settimana che precede l’inizio del tabellone principale degli Australian Open, primo Slam della nuova stagione. Molti big decidono di non giocare match ufficiali in quei giorni, per arrivare in anticipo a Melbourne, quindi il campo partenti non è stellare.Ad oggi sono due i tennisti italiani ammessi nel main draw di, con(17° nel ranking mondiale) che sarebbe virtualmente n.2 del seeding alle spalle dell’americano Tommy Paul (n.12 ATP). Iscritto al tabellone principaleunazzurro, Matteo Arnaldi (n.37 al mondo), attualmente primo degli esclusi dal novero delle otto teste di serie., la settimana precedente,di scena a Hong Kong per unATP 250 che inaugurerà la sua stagione agonistica.