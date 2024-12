Scuolalink.it - Anno di formazione e prova docenti: chiarimenti sui 120 giorni di servizio e il giorno libero

Leggi su Scuolalink.it

Le organizzazioni sindacali hchiestoal Ministero dell’Istruzione e del Merito sul calcolo dei 120di attività didattica, requisito fondamentale per il completamento dell’dideineoassunti. La questione riguarda in particolare iassunti tramite concorsi PNRR, con l’obiettivo di garantire che il percorso disia accessibile al maggior numero di insegnanti possibile. Criteri per il conteggio dei 120: ilè incluso? Secondo il DM 226/22, i 120comprendono:di effettivo insegnamento. Attività svolte presso la sede di, tra cui valutazione, progettazione,e partecipazione a riunioni collegiali. Le organizzazioni sindacali, tra cui Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal, Gilda degli Insegnanti e Anief, hchiesto conferma che ilsettimanale sia conteggiato nei 120di attività didattica, soprattutto nei casi in cui l’orario scolastico sia distribuito su cinquesettimanali.