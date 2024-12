Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2024 ore 09:45

10 DICEMBREORE 09.35 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI CODE PER LAVORI TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE. SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. AL MOMENTO SONO 9 I KM DI CODA PER CHI è DIRETTO ASI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI, PERCORRERE LA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A VALMONTONE. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROSUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA E TRA LA CASILINA E LAFIUMICINOIN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA BIS POI RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO E PESCACCIO-FIUMICINO E VIA DEL MARE E Più AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINASULLA TIBURTINA UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL BIANCO IN DIREZIONE CENTROCAMBIAMO ARGOMENTO E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICOSULLA LINEA-PESCARA LA CIRCONE è RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA LUNGHEZZA E BAGNI DI TIVOLI-I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI E CANCELNIDA CHIARA CHIAVARI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral