Formiche.net - Taiwan, la Cina accerchia l’Isola e Paparo (IndoPaCom) ha una soluzione

Leggi su Formiche.net

L’ammiraglio Samuel, comandante dell’Indo-Pacific Command degli Stati Uniti, ha proposto il dispiegamento di droni e altri mezzi senza equipaggio per “chiudere” lo Stretto diin caso di guerra su larga scala. Questa tattica, che punta sull’asimmetria, risponde direttamente alle provocazioni militari cinesi, dimostrando la prontezza degli Stati Uniti a contrastare la strategia regionale di Pechino. E soprattutto, la volontà di pensare idee in questo senso.“Rimango fiducioso che in un conflitto con la Repubblica Popolare Cinese peravremmo la meglio . E, in realtà, anche ladubita della sua capacità di prevalere in tale conflitto”, dice il comandante americano. “Tuttavia, ciò non elimina il fatto che, se decidessero di intraprendere una guerra di necessità, lo farebbero pur assumendosi rischi enormi .